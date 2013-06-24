Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль та генеральний директор Управління у справах представництва уряду у майнових справах Чеської Республіки (OGRPA) Катерина Арайму підписали меморандум про співпрацю. Церемонія підписання відбулася в рамках спільних українсько-чеських міжурядових консультацій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ закладає основи для довгострокового партнерства між установами у сфері управління державним майном та обміну передовим досвідом. Ключовими напрямками співпраці стануть налагодження активного діалогу, сприяння розвитку ділових відносин та обмін передовими практиками, зокрема в питаннях прозорого управління державною нерухомістю.

Особливу цінність для української сторони представляє досвід OGRPA у створенні реєстру адміністративних будівель. ФДМУ, як найбільший орендодавець в Україні, управляє понад 8 млн кв. м державної нерухомості, що є потужним ресурсом для розвитку економіки країни.

"Ефективна система управління державною нерухомістю є ключем до збільшення доходів держави на постійній основі. Співпраця з OGRPA відкриває для України можливість впровадити кращі європейські практики та значно підвищити ефективність управління державним майном", - зазначив Віталій Коваль.

OGRPA є потужним партнером з багатим досвідом, який управляє понад 220 000 активів загальною вартістю близько 716 млн євро. Крім того, установа є співзасновником асоціації PuRe-net, що об'єднує органи управління державною нерухомістю в ЄС.

У рамках візиту Віталій Коваль також провів двосторонню зустріч з Катериною Арайму для обговорення конкретних напрямків майбутньої співпраці та обміну досвідом у сфері управління державним майном.

Підписання меморандуму є важливим кроком у напрямку євроінтеграції та модернізації державного сектору економіки України. Це сприятиме впровадженню європейських стандартів управління державним майном та підвищенню ефективності його використання.