Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українську та світову IT-спільноту підтримати флешмоб #RussiaIsATerroristState.

Як передає Укрінформ, про це очільник Мінцифри повідомив у Телеграмі.

«Закликаю українське та світове IT-ком’юніті підтримати флешмоб #RussiaIsATerroristState», - написав Федоров.

За словами очільника Мінцифри, ініціативу запустили українські айтішники. Ціль флешмобу – на всіх сайтах та онлайн-системах, де є можливість вибрати країну або мову, змінити назву “росія” на «росія – країна-терорист». Адже країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому.

Перші результати флешмобу Федоров показав за допомогою скрінів. Очільник Мінцифри просить переслати цей пост знайомим девелоперам та айтішникам.