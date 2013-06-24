Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном. Меценат розповів про реалізовані житлові та соціальні проєкти і презентував нові.

Глава держави наголосив, що Україна надзвичайно цінує людей, які допомагають нашій країні з перших днів повномасштабної російської агресії.

«Дякую вам за підтримку й нові проєкти для наших людей, українських сімей. Зокрема, це будівництво нового медичного центру, нових шкіл для українських дітей і житла для переселенців», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Делл Лой Хансен обговорили проєкти, вже реалізовані за підтримки Офісу Президента, Київської ОВА та місцевих громад.

Зокрема, повністю заселено помешкання в Колонщині та на Софійській Борщагівці на Київщині. Там мешкають люди, які втратили житло внаслідок російської агресії. Також в експлуатацію ввели перші дві черги квартир для внутрішньо переміщених осіб у селі Тарасівка. У Колонщині побудують іще одну чергу житла для ВПО старшого віку.

Делл Лой Хансен презентував шість нових проєктів. Серед іншого він розповів про ініціативу «Фенікс», у межах якої спільно з державною програмою «єВідновлення» відбудовують пошкоджене житло в Андріївці, Мощуні та Макарові. Перші 100 будинків мають відновити до грудня цього року.

Крім того, бізнесмен планує побудувати центр із повним циклом для пацієнта на базі Київського центру реабілітаційної медицини, а також школи в десяти громадах Київщини, повідомляє Офіс Президента.