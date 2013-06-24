Клінічна лікарня «Феофанія», підпорядкована Державному управлінню справами, й надалі надаватиме певні медичні послуги безоплатно у рамках пілотного проекту, уклавши договір із НСЗУ за Програмою медичних гарантій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сьогодні Уряд України прийняв відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації у 2024 році пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами до надання меддопомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

Ухвалена постанова продовжує термін дії пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні «Феофанія» до надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій з дати набрання чинності цієї постанови та до 31 грудня 2024 року. Також постановою розширено кількість пакетів медичних послуг, які надаватимуться безоплатно у лікарні.

«Єдиний медичний простір – те, що дозволяє пацієнту отримати якісні безоплатні медичні послуги у будь-якому закладі. Послідовно працюємо над тим, аби двері всіх медичних закладів були відкриті для українців, без жодних виключень. Пілотний проект у Феофанії демонструє чудові результати. Ми не лише продовжуємо його дію, але і постійно розширюємо перелік напрямів медичної допомоги, яку тут безоплатно може отримати кожна людина. Тепер це не лише меддопомога при інсультах та інфарктах, як на початку проекту, але і онкологія та трансплантація. Сьогодні уряд продовжив дію пілоту, а отже ще більша кількість пацієнтів матимуть змогу безоплатно лікуватися у Феофанії у 2024 році. Також уряд зобовʼязав МОЗ і Держуправління справами під час підготовки бюджету на 2025 рік передбачити долучення Феофанії до програми медичних гарантій за всіма видами медичної допомоги», – зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Постановою передбачено, що у медзакладі надаватимуть меддопомогу за такими пакетами Програми медичних гарантій:

«Медична допомога при гострому мозковому інсульті»;

«Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»;

«Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах»;

«Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах»;

«Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах»;

Клінічна лікарня «Феофанія» має потужну матеріально-технічну базу, яка дозволяє застосовувати новітні методи лікування пацієнтів.

Зазначимо, що у 2023 році у Феофанії розширили перелік послуг за трьома пакетами ПМГ. Зокрема, до випадків гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда додалося ще лікування онкології. Лікарня отримала змогу укласти договір із НСЗУ на пакет «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах».

У 2024 році медзаклад уклав договір з НСЗУ ще за пакетами з трансплантації на загальну суму понад 35,3 млн грн. Пакет включає лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів на суму понад 17,1 млн грн та лікування дорослих і дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин на суму понад 18,2 млн грн.

Такожнагадаємо, що з 1 січня 2022 року лікарня стала учасником пілотного проекту і є відкритою для всіх українців. Клінічна лікарня уклала договори про медичне обслуговування населення із НСЗУ, та за два роки пілотний проект показав позитивні результати.