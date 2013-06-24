Уряд продовжує виплати грантів фермерським господарствам у рамках програми з підтримки аграріїв. 24 квітня ще 24 господарства отримали майже 68 млн гривень допомоги. Зокрема, 50 млн гривень виплатили двадцятьом господарствам, що займаються розвитком садівництва, ягідництва та виноградарства, а 17,5 млн гривень - чотирьом господарствам на розвиток теплиць. Про це повідомляє Урядовий портал.

За умовами грантової програми, ці підприємці повинні найняти 245 постійних та 3 206 сезонних працівників.

Від початку 2023 року виплачено понад 125 млн гривень грантів 48 господарствам, серед яких 43-м - на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 5 - тепличного господарства.