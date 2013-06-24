Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%. Також тепер у програмі зможуть брати участь ті фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або борг зі сплати єдиного податку, якщо вони є платниками ЄП IV групи. А торги із закупівлі послуг з розмінування с/г земель мають відбуватися виключно на аукціонах в системі Prozorro за участі не менше двох учасників. Відповідні зміни до постанови №284, розроблені Міністерством економіки України, ухвалили на засіданні Уряду 23 серпня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми повністю покриваємо вартість гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення для тих агровиробників, які лише планують очищувати свої ділянки. Я розумію, що працюючи в умовах обстрілів, ускладненої логістики, важко знайти додаткові кошти, щоб повернути до використання ще кілька сотень гектарів землі, яка зараз простоює замінованою. Тому оплату таких послуг бере на себе держава, щоб фермери, які візьмуть участь у програмі, вже наступного сезону змогли сіяти і збирати урожай на очищених ділянках», – сказала Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Відповідна постанова набуває чинності з дня її опублікування. Це дасть змогу Центру гуманітарного розмінування найближчим часом оголосити в системі Prozorro перші тендери на закупівлю послуг гуманітарного розмінування для тих фермерів, які подали заявки і відповідають умовам програми. Станом на зараз фермери загалом подали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.

«Ухваливши постанову про збільшення вартості компенсації до 100%, ми створили всі умови, щоб фермери розпочали розміновувати ті ділянки, які зараз не обробляються, оскільки на них можуть бути міни чи інші вибухонебезпечні предмети. В бюджеті закладено 3 мільярди гривень на програму компенсацій, в нас вже зареєстровано 51 оператор протимінної діяльності. А це означає, що у нас є кому працювати і є кошти, щоб заплатити за цю роботу. Понад тим, внісши зміни до 76 постанови, ми дали можливість міжнародним операторам бронювати групи, які працюють в полях безпосередньо над розмінування. Ми робимо все для того, щоб наша спроможність та ефективність в протимінній діяльності зростала», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обовʼязково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.

Верифікацію, поданих фермерами заявок через Державний аграрний реєстр, здійснює Центр гуманітарного розмінування (далі – Центр). Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 100% суми на спеціальний рахунок, відкритий фермером в одному із державних банків, що беруть участь у програмі.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.

Нагадаємо, що питання гуманітарного розмінування координує Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Міністерство економіки України забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань протимінної діяльності в частині гуманітарного розмінування.