В Державному аграрному реєстрі запрацював інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. Програма поширюється як на землі, що безпосередньо належать фермеру, так і на ділянки, які він орендує. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 мільярди гривень.

«Одна із цілей гуманітарного розмінування — очистити землі, щоб можна було безпечно працювати на територіях, де раніше велися бойові дії. Сьогодні ми запустили в Державному аграрному реєстрі інструмент, що максимально спростить подачу заявок фермерами, які прагнуть очистити свої ділянки та зробити це за підтримки держави. Держава бере на себе оплату 80% вартості очищення земель», – сказала Перший віце-премʼєр-міністр –Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Участь у програмі можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Самі фермерські господарства не повинні мати податкового боргу, не бути банкрутами, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати у санкційному списку.

«Міністерство економіки підготувало прозорі процедури і єдині правила для всіх учасників програми. І фермери, і оператори протимінної діяльності зможуть побачити як формується ціна, хто взяв участь у торгах і якою є фінальна вартість розмінування тієї чи іншої ділянки. Сподіваюся, вже незабаром зацікавлені фермери скористаються цією можливістю і скоро ми побачимо перші аукціони з проведення розмінування сільгоспділянок», – пояснив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний

Верифікацію, поданих фермерами заявок, здійснює Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошує в системі Прозорро аукціони з надання послуг розмінування, а після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування, перераховує 80% суми на спеціальний рахунок. Ще 20% на рахунок вносить фермер.

«Ми максимально спростили для фермерів технічну процедуру формування заявки в Державному аграрному реєстрі. Більша частина даних підтягується ще на етапі реєстрації фермера в ДАР. Далі для заповнення заявки і накладення цифрового підпису потрібно лише декілька кліків мишкою. Ми прагнули зробити подачу заявки зручною та зрозумілою, щоб це міг зробити навіть фермер, який вперше зареєструвався в системі», – прокоментував запуск нового інструментарію Володимир Байда, директор Центру гуманітарного розмінування, фахівці якого спільно з Мінагрополітики реалізували розробку.

На сьогодні участь в програмі беруть два державні банки – Приватбанк і Ощадбанк. З часом до програми долучаться інші банки, частка держави в яких складає понад 50%. Відповідно, фермеру потрібно відкрити в одному із таких банків рахунок, на який перераховуватимуть кошти.

Оператор протимінної діяльності отримає всю зарезервовану суму після завершення розмінування та підтвердження виконаних робіт з боку Центру.

Фермер також може отримати компенсації за вже розміновані землі сільськогосподарського призначення в період з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року. Для цього він має заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування compensation@uachd.org.

До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:

копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

За перші пів року українські сапери розмінували й повернули до використання понад 156 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Найвищі темпи розмінування у Херсонській області – 146 тисяч гектарів. Це майже 60% від запланованого у цьому регіоні на поточний рік. В Харківській області за перше півріччя розмінували 11,3 тисячі гектар, а в Миколаївській – 8,3 тисячі.