Український державний фонд підтримки фермерських господарств 23 вересня виплатив з державного бюджету 2822 фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції 404,6 млн грн. Кошти виплачено в межах програми надання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності. Згідно з її умовами, аграрії, які обробляють до 120 га, отримали по 4 тисячі гривень безповоротної допомоги на один гектар.

«Підтримка аграріїв особливо у складні часи для України вкрай важлива. Мінагрополітики має різні державні програми для допомоги фермерам. Нам важливо попри все розвивати аграрну галузь, адже вона одна з основ економіки України. Це точка зростання і розвитку», — наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Нагадаємо, що з 20 серпня 2024 року в ДАР поновлено приймання заявок на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності. Субсидія обсягом 4 тис. грн на 1 га доступна виробникам сільськогосподарської продукції, які мають у власності або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.

Підтримку за кошти державного бюджету (перший транш Світового банку) в ме­жах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE) здійснено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року №918, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.