У квітні 2025 року Український державний фонд підтримки фермерських господарств спрямував перші виплати спеціальної бюджетної дотації фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Дотації отримали 7 766 фермерських господарств та інші виробники сільськогосподарської продукції на загальну суму 386,5 млн грн.

Зокрема, 220,78 млн грн спеціальної бюджетної дотації виділили для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. 165,77 млн грн – для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець.

«Приємно повідомити про результати першої хвилі виплат дотацій на утримання корів та кіз або овець. Особливо з урахуванням того, що це відбувається в непрості воєнні часи. Неможливо розвивати агросектор без розвитку тваринництва. І це один з пріоритетів роботи Міністерства. Працюємо над тим, щоб українське село мало стабільність, фермери – підтримку, а країна – продовольчу безпеку», – наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Дотації виплачуються за кошти державного бюджету в рамках Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).

Довідково

Виплати здійснюються відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 р. № 918.