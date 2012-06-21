Документальний фільм «Призначаю тебе зрадником» Ігоря Піддубного презентували у Будинку культури Головного управління Національної поліції України в Харківській області. Стрічка, яка опирається на історичні факти та автентичні документи, пов’язані із XVII—XVIII століттями, розповідає про життя гетьмана Івана Мазепи, зокрема і про його стосунки з Петром І. За словами автора, історія повторюється, і тому саме це стало гаслом документальної стрічки. Після перегляду Ігор Піддубний познайомив присутніх з командою, разом з якою працював над фільмом. Вони поспілкувалися з гостями і відповіли на всі запитання.
«Такі документальні роботи дуже важливі для відновлення історичної справедливості. Усі знаємо, що без минулого немає майбутнього», — поділився з поціновувачами історії та документалістики враженнями від перегляду фільму заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.