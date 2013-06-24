Відкрийте для себе надійні фільтри на основі зворотного осмосу для очищення води з водойм, які забезпечують якісну безпечну питну воду.

Фільтри для очищення води з водойм: як отримати безпечну питну воду

Забезпечення доступу до якісної питної води в певних регіонах стає все більш важливим завданням в нашому сучасному житті. У цій публікації ми розповімо про фільтри для очищення води з водойм (рік, озер, брудних колодязів), які можуть бути використані МНС та військовими.

Ця очисна установка призначена для очищення води з водойм до питного стану. Вона також чудово підійде для доочищення привозної технічної води, води зі свердловин та колодязів. Установка є недорогою, некапризною та досить надійною.

Основа фільтру – зворотний осмос, найефективніший метод очищення води. В результаті роботи системи усуваються майже всі види забруднень – віруси та наявні у воді мікроорганізми. Більше того, вода стає м'якою та приємною на смак.

Установка приладу максимально проста в експлуатації та сервісному обслуговуванні. У фільтрі залишили лише найнеобхідніше, тим самим зменшили ймовірність поломок до мінімуму. Процес ремонту або заміни максимально простий. В установці змінюється всього п’ять елементів – два механічні картриджі в міру забруднення, мембрана та вугільний фільтр раз на кілька місяців, ультрафіолетовий очищувач може працювати 10 тисяч годин.

Залежно від джерела забруднення, фільтр здатний очищати трохи менше 1 літра води за хвилину. Споживає майже 1 кВт електроенергії за годину. Вага в незаповненому водою стані – 35 кілограм.

Контролювати якість очищення води дуже просто – в режимі, коли ця система працює, найпростішим приладом вимірюємо солевміст у воді з фільтра та порівнюємо з показником очищеної води. Перевірка займає лише хвилину.

Розроблявся цей фільтр перш за все для водойм, комбінація насосів дозволяє брати воду з невеликої глибини, тим самим, не всмоктуючи в себе намул та водорості, що колосально збільшує термін служби витратних матеріалів. З мінусів – є незручності при першому запуску, коли потрібно заповнити водою трубу та насос. Цю роботу розробники максимально спростили.

Наша очисна система може збиратися на різних корпусах, її можна зробити компактнішою або більш масивною для збільшення міцності.

Застосування таких фільтрів для очищення води з водойм відкриває нові можливості для забезпечення якісної питної води на віддалених територіях, а також у ситуаціях, коли немає доступу до централізованого водопостачання. Це важливий інструмент, який може виявитися корисним у роботі МНС та військових, а також забезпечити здоров'я та безпеку українського населення.

Всім мирного неба і слава Україні!

Борис ТАРНОВЕЦЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»