З початком повномасштабної війни українці зіткнулися з новими викликами, подолання яких потребувало нових рішень.Щоб забезпечити необхідну підтримку тим громадянам, які її найбільше потребують, уряд і Мінсоцполітики активно співпрацювали з міжнародними партнерами. Завдяки такій співпраці та налагодженій координації міжнародної гуманітарної допомоги з державними програмами українці з найбільш вразливих категорій населення протягом 2023—2024 років одержали 4,73 мільярда гривень фінансової підтримки.
«Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за системну допомогу. Розвиваємо цифрові інструменти, щоб гарантувати, що підтримка надходить саме тим українцям, які її потребують найбільше. Завдяки цьому можемо верифікувати кожного отримувача виплати і забезпечити оперативність та прозорість системи», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Для забезпечення адресної допомоги Мінсоцполітики паралельнореалізувало кілька ініціатив для підтримки українців. У межах спільних проєктів міжнародні партнери надавали фінансування, а міністерство у стислі терміни розробляло дизайн нової виплати і запроваджувало механізм її надання.
Протягом 2023—2024 років:
- спільно з ВПП ООНзабезпечено додаткову виплату для пенсіонерів, які живуть у зоні бойових дій і отримують низькі пенсії, і для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які отримують низьку соціальну допомогу(загалом виплати отримали 748 тисяч людей);
- спільно з УВКБ ООНзабезпечено пряму грошову підтримку на придбання твердого побутового палива в зимові місяці, істотно підвищено обсяг субсидії на домогосподарство на придбання дров та вугілля — до 16 234 гривень на рік (загалом підтримку одержали 87,1 тисячі домогосподарств);
- спільно із ЮНІСЕФ забезпечено:
- одноразову грошову допомогу малозабезпеченим багатодітним сім’ям і малозабезпеченим сім’ям з дітьми з інвалідністю, які живуть у певних районах Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Донецької областей(допомогою охоплено 29,7 тисячі людей);
- одноразову грошову допомогу сім’ям з дітьми із Сумщини і Харківщини, які підлягали обов’язковій евакуації(охоплено допомогою 30,3 тисячі осіб);
- одноразову грошову допомогу постраждалим внаслідок авіаударів 8 липня 2024 року дітям та членам їхніх родин, які проходили лікування в НДСЛ «Охматдит»(допомогою охоплено 416 сімей з дітьми), повідомляє Мінсоцполітики.