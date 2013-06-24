З початком повномасштабної війни українці зіткнулися з новими викликами, подолання яких потребувало нових рішень.Щоб забезпечити необхідну підтримку тим громадянам, які її найбільше потребують, уряд і Мінсоцполітики активно співпрацювали з міжнародними партнерами. Завдяки такій співпраці та налагодженій координації міжнародної гуманітарної допомоги з державними програмами українці з найбільш вразливих категорій населення протягом 2023—2024 років одержали 4,73 мільярда гривень фінансової підтримки.

«Ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам за системну допомогу. Розвиваємо цифрові інструменти, щоб гарантувати, що підтримка надходить саме тим українцям, які її потребують найбільше. Завдяки цьому можемо верифікувати кожного отримувача виплати і забезпечити оперативність та прозорість системи», — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Для забезпечення адресної допомоги Мінсоцполітики паралельнореалізувало кілька ініціатив для підтримки українців. У межах спільних проєктів міжнародні партнери надавали фінансування, а міністерство у стислі терміни розробляло дизайн нової виплати і запроваджувало механізм її надання.

Протягом 2023—2024 років: