Готовність гарантувати фінансову підтримку України в умовах війни висловили не поодинокі країни, а широка коаліція партнерів, що забезпечувати поточні потреби української економіки.

Про це повідомив під час візиту до Вашингтона Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сполучені Штати, Канада, Європейський Союз і насправді дуже багато інших країн, я всіх уже не перерахую. З ними попередньо є домовленості, що вони братимуть у цьому участь», - відповів Прем’єр-міністр на запитання Укрінформу щодо партнерів, готових виступити донорами для наповнення адміністративного рахунку МВФ та інших фінансових платформ для України.

Шмигаль підкреслив, що багато країн уже внесли свої кошти й продовжують фінансування в різних масштабах – «від 22 мільйонів євро до мільярдів доларів». Тому, за його словами, міжнародна підтримка є реальною, і станом на сьогодні вона загалом становить близько $4,8 мільярда.

Глава уряду пояснив, що зараз з цією метою діють два важливих інструменти – спеціальний адміністративний рахунок МВФ, а також трастовий фонд Світового банку. Це потім буде об’єднуватися – за домовленістю з міжнародними партнерами – у фонд, яким керуватиме Україна, і який буде верифікуватися міжнародними фінансовими інституціями.

«Структура складна, але й гроші дуже великі. Ці країни нас підтримують, я можу запевнити, і продовжать підтримувати. Ми про це вже домовилися», - зауважив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація України на чолі з Денисом Шмигалем відвідала Вашингтон з візитом, де провела зустрічі в МВФ, Світовому банку, інших організаціях, а також урядових структурах США.