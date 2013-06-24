Заступник міністра оборони Сергій Боєв узяв участь у засіданні групи Е5, яка об’єднує Францію, Польщу, Італію, Німеччину та Велику Британію. Він поінформував, що за підсумками переговорів України та США в Саудівській Аравії було знято обмеження на надання безпекової допомоги від США та відновлено обмін розвідувальними даними. Також Україна погодилася на 30-денне припинення вогню за умови, що рф теж його дотримуватиметься.

Сергій Боєв зазначив, що Україна прагне миру, проте війна триває, й інтенсивність бойових дій дуже висока, що свідчить про наміри росії продовжувати агресію. Тому зміцнення позицій на полі бою зміцнюватиме позиції України в переговорах. Для цього необхідне посилення допомоги від європейських країн.

«Допоки війна триває, зокрема й ракетні та дронові обстріли мирних міст, ми маємо захистити людей та забезпечити військових всім необхідним», — наголосив заступник міністра.

Актуальними потребами України залишаються системи ППО та ПРО, ракети-перехоплювачі до них, артилерійські снаряди, ракети до РСЗВ та важка бронетехніка. Сергій Боєв закликав міністрів оборони країн групи Е5 використати власні арсенали для передачі Україні озброєння. Він наголосив на потребі збільшити фінансування безпекової допомоги Україні та оборонних спроможностей Європи. Для встановлення і підтримки тривалого миру Європа має нарощувати виробництво систем ППО, ракет до них та боєприпасів.

«Безпека ніколи не буває безкоштовною. Європа повинна наростити виробництво у сферах, критично важливих для оборони континенту. Україна має досвід швидкого масштабування оборонно-промислової галузі та готова до співпраці», — підкреслив Сергій Боєв.

Міністри оборони Франції, Польщі, Італії, Німеччини та Великої Британії запевнили в подальшій підтримці України, повідомляє Міноборони.