2024 року видатки на освіту становили 348,4 млрд грн, із них видатки державного бюджету разом з трансфертами — 172,0 млрд грн.

Зокрема: 100,9 млрд грн— на виплату заробітної плати вчителям (освітня субвенція), за рахунок субвенції заробітну платню отримували більш як 460 тис. педагогічних працівників; 46 млрд грн— здобуттявищої освіти, серед іншого за рахунок бюджетних коштів вперше держава надала гранти для здобуття вищої освіти для 13 тис. осіб на загальну суму 143,9 млн грн; 1,4 млрд грн —видання та придбання підручників, за рахунок чого було видано 8944 тис. примірників підручників для учнів 7, 11 класів, для осіб з особливими освітніми потребами та підручників шрифтом Брайля; 1,3 млрд грн —облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти; кошти було спрямовано для облаштування укриттів у 62 школах прифронтових областей (Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської); 1,1 млрд грн— забезпечення харчуванням 1 млн учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти; 1,3 млрд грн— забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 1,0 млрд грн— придбання 417 шкільних автобусів; 829,6 млн грн— придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, кошти було спрямовано для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 173 закладах освіти; 522,1 млн грн— створення 88 навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти; 286,1 млн грн—надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги майже 48 тис. дітей у різних закладах освіти.

«Фінансування освіти залишається одним із ключових пріоритетів державного бюджету. Прагнемо, щоб якомога більше школярів навчалися в офлайн-форматі, і саме тому спрямували значні ресурси на облаштування укриттів у школах прифронтових областей. Особливу увагу було приділено підтримці вчителів, розвитку інклюзивної освіти та модернізації шкільної інфраструктури. Уперше з державного бюджету спрямовано кошти на харчування 1 мільйона учнів початкових класів. Продовжено програму оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти від закупівлі підручників і шкільних автобусів до створення сучасних навчально-практичних центрів професійної освіти. І надалі інвестуємо в майбутнє наших дітей, адже освіта має бути доступною, якісною та безпечною», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Джерело: Міністерство фінансів