Щоб пришвидшити реалізацію програми доступного кредитування «єОселя», уряд дозволив компанії «Укрфінжитло», яка разом з Мінекономіки реалізує програму, залучати додаткові кошти на відкритому фінансовому ринку.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко коментує рішення так: «Потрібен новий імпульс фінансуванню компанії «Укрфінжитло». Програма «єОселя» виявилася дуже популярною серед громадян. Є високий попит на пільгові кредити під 3% річних. Тож уряд робить усе для продовження роботи програми та збільшення кількості її учасників. Також розраховуємо на залучення коштів міжнародних організацій». Програма «єОселя» чинна із жовтня 2022 року. За цей час 948 українських родин отримали доступні кредити на придбання власного житла на загальну суму понад 1,2 мільярда гривень. Усі вони представники критично важливих для держави професій: військовослужбовці та силовики, медики, педагоги, науковці. Цьогоріч заплановано розширити перелік категорій громадян, які зможуть отримати такий кредит під 7% річних. В уряді розраховують зробити програму постійно діючою.