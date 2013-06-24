Уряд продовжує фінансування програми встановлення альтернативних джерел енергії для громадян та бізнесу у межах «Зимової підтримки». Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів, 13 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

Згідно з зазначеною ініціативою, за словами Глави Уряду, отримати гранти та пільгові кредити для того, щоб встановити сонячні станції, накопичувачі енергії та інше енергетичне обладнання можуть бізнес, ОСББ та приватні домогосподарства.

Денис Шмигаль також повідомив, що програмами доступного кредитування вже скористалися сотні представників підприємницької діяльності та приватних будинків.

Також він додав, що за програмою грантів для ОСББ «ГрінДім» вже є 121 проект, і ця кількість постійно зростає.