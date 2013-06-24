Фінляндія за сприяння Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України передала місту Ірпінь Київської області 12 мобільних будиночків. Про це повідомляє Урядовий портал.

У них зможуть проживати багатодітні сім’ї, сім’ї загиблих, особи з інвалідністю, соціальні працівники, родини військових та інші соціально вразливі групи населення.

«Забезпечення українців, які втратили житло, умовами для проживання є одним із головних пріоритетів нашого Міністерства. Тут працюємо разом з міжнародними партнерами як над тимчасовими рішеннями, так і довгостроковим забезпеченням людей житлом. У тому числі через програми відновлення житла на кшталт єВідновлення. Дякую партнерам з Фінляндії за допомогу, розраховуємо тільки посилювати нашу співпрацю», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Кожен будиночок розрахований на 3 квартири, площа кожної з яких складає 27-28 кв. метрів. У них можна поселити по 4 людини в кожну. Загальна ж кількість людей для заселення складає 144 особи.

У кожній квартирі передбачені передпокій, ванна кімната, кухня, дві житлові кімнати.

До кожного будинку підключена вода та світло. Також містечко забезпечено альтернативним джерелом електроенергії – 2 генераторами.

Самі ж мобільні споруди розташовані на території одного санаторію в пішій доступності до школи, інших важливих соціальних об’єктів та до автобусних ліній до Києва.