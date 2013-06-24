Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук привітала з призначенням на посаду нового Міністра з питань довкілля та клімату Фінляндії Сарі Мулталу. Під час їхньої першої онлайн-зустрічі Світлана Гринчук та Сарі Мултала обговорили продовження співпраці фахівців Міндовкілля та фінського Міністерства, а також розширення партнерства за різними сферами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні ключовий напрямок взаємодії наших міністерств – Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського про екологічну безпеку, в межах якого ми напрацьовуємо матеріали для притягнення до відповідальності росії за знищення довкілля під час бойових дій», - зауважила Світлана Гринчук.

За її словами, Фінляндія спільно з Німеччиною та Болгарією співголовує у робочій групі з реалізації Пункту 8 “Екологічна безпека”. У жовтні Фінляндія успішно провела конференцію у Гельсінкі, присвячену відповідальності рф за збройну агресію проти України та злочини проти довкілля.

«Фінляндія вже допомагає нам рухатися в напрямку “зеленого” відновлення, використовуючи європейські довкіллєві практики. Сьогодні ми разом реалізовуємо ініціативу в сфері моніторингу атмосферного повітря (UFAIR), готуємо до запуску проект з оцінки шкоди довкіллю та розвитку моніторингу якості води і біорізноманіття. Сарі Мултала запевнила, що наша співпраця продовжиться у всіх актуальних напрямках. Плануємо наші подальші дії на технічному рівні», - повідомила Світлана Гринчук.

Очільниця Міндовкілля подякувала Фінляндії за продуктивну співпрацю та вагому експертну та фінансову підтримку сфери захисту довкілля України та висловила сподівання на найскорішу зустріч офлайн.