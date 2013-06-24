Фінський ядерний реактор Olkiluoto 3 (OL3), який є найбільшим у Європі, почав регулярну роботу у неділю, 16 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Новий блок задовольнить близько 14% потреб Фінляндії в електроенергії, зменшивши потребу в імпорті зі Швеції та Норвегії, повідомляє оператор OL3 Teollisuuden Voima.

Очікується, що новий реактор працюватиме не менше 60 років.

За словами виконавчого директора Teollisuuden Voima Ярмо Танхуа, виробництво реактора Olkiluoto 3 стабілізує ціни на електроенергію та відіграє важливу роль у переході Фінляндії до зеленої енергетики.

Будівництво ядерного реактора потужністю у 1,6 ГВт у Фінляндії розпочалося у 2005 році. Спочатку станцію мали відкрити через чотири роки, але виникли технічні проблеми.

OL3 вперше поставив тестову продукцію у національну енергомережу Фінляндії у березні минулого року. Тоді очікувалося, що реактор почне регулярну роботу через чотири місяці, але сталася серія поломок і відключень, для усунення яких знадобилися місяці.

Імпорт електроенергії до Фінляндії з росії припинився у травні 2022 року після заяви російської енергетичної компанії «Інтер РАО» про те, що їй не заплатили за продану енергію.

Нагадаємо, Фінляндія розпочала будувати першу ділянку паркану на своєму кордоні з росією.