Фінська енергетична компанія Tampereen sähkölaitos заявила, що припинила постачання російської нафти, які здійснювала компанія Teboil.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

«Компанія допустила прорахунок при купівлі нафти у Teboil, і ми негайно вжили заходів, щоб виправити ситуацію», – заявила голова правління Tampereen sähkölaitos Мар'ют Онтронен.

За її словами, контракт на постачання з Teboil було розірвано.

«Ми постараємося укласти нові контракти протягом цього тижня», – пообіцяла Онтронен.

Раніше фінські ЗМІ з'ясували, що енергетична компанія Tampereen sähkölaitos замовила нафту у компанії Teboil, яка належить російському Лукойлу.

Нагадаємо, американські сенатори-республіканці Марко Рубіо, Рік Скотт і Кевін Крамер представили законопроєкт, де передбачені штрафи на будь-яку юридичну особу, яка страхує або реєструє танкери, що перевозять нафтуабо скраплений природний газ до Китаю з росії.