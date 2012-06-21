Курортний сезон на морських узбережжях півдня України не лише забезпечив приємні враження відпочивальникам, а й завдав немало клопотів тим, хто покликаний стежити за законністю діяльності місцевих підприємців. Адже чимало охочих заробити на туристах роблять це в незаконний спосіб. Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Херсонській області на узбережжі Азовського моря виявили факти протиправної діяльності, серед них — і підпільна міні-пивоварня, яку запустив генічеський бізнесмен.
Майже два роки він виготовляв і продавав солодове пиво, тільки без ліцензії на виробництво алкогольних напоїв та оптової торгівлі алкогольними напоями. Це стало відомо працівникам фіскального відомства під час відпрацювання місць для курортного відпочинку на Херсонщині в межах операції «Акциз-2017». Як зауважили у прес-службі ГУ ДФС у Херсонській області, податківців вразили й обсяги незаконного масового виробництва. Під час обшуків вилучено обладнання, товарно-матеріальні цінності і гроші — усього приблизно на 5,7 мільйона гривень. Це підакцизні товари (пиво солодове) кількістю 10 700 літрів орієнтовною вартістю 0,6 мільйона гривень, промислове обладнання для виробничого процесу, металеві ємності для транспортування готової продукції, етикетки з логотипом тощо.
Досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів) здійснює слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»