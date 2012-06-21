Іванка МІЩЕНКО,
для "Урядового кур'єра"
Флешмоб під гаслами: «Легалізація зайнятості – запорука майбутнього!», «Зарплата в «конверті» – злидні на старість!» провели фахівці головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області у Сєвєродонецьку. Співробітники влаштували цілий лікнеп для усіх громадян, яких зустрічали на вулицях та відповідали на їх запитання. Також людям роздавали інформаційний буклет, де доступно розповідається про переваги легальної зайнятості заради страхового стажу при виході на пенсію.
За даними головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, наразі виплата пенсій в області здійснюється 339 382 пенсіонерам. На обліку перебувають 141,6 тис. внутрішньо переміщених осіб – пенсіонерів. Відповідно до минулорічних показників, за січень-вересень кількість працівників в області зросла на 3,4 тисяч осіб. Крім того, станом на вересень виявлено 288 суб’єктів господарювання, які нараховували заробітну плату найманим працівникам менше мінімальної. З початку року кількість осіб, що отримували такі виплати, скоротилася на 2,3 тисяч. Легалізовано 1833 робочих місця, в бюджет додатково надійшло 1,8 мільйонів гривень ЄСВ, що вдвічі більше показників минулого року.