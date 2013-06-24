Уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакету допомоги для потреб української енергетики. У межах цієї допомоги близько 42,5 мільйона євро партнери спрямують до Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ще майже 12,7 мільйона євро підуть на підтримку енергетики через Програму розвитку ООН в Україні.

«Швеція – надійний партнер України у протистоянні російській агресії. Ми дякуємо шведським партнерам за черговий внесок у зміцнення нашої енергетичної безпеки», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Координатором допомоги є Шведське агентство міжнародного співробітництва для розвитку (SIDA). Надані кошти буде витрачено на постачання енергообладнання (генераторів, трансформаторів та ін.) і відновлення енергетичної інфраструктури Харківської, Одеської, Миколаївської та Київської областей. Йдеться передусім про забезпечення енергопостачання об’єктів критичної соціальної інфраструктури - шкіл, лікарень, транспорту та водопостачання.

Нагадаємо, що Швеція є одним із найбільших спонсорів Фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок на суму у майже 25,3 мільйона євро.

Окрім цього, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала із Швеції 122 вантажі енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 357 тонн, зокрема сотні генераторів, трансформаторів, лічильників газу, електричний кабель та інше устаткування для відновлювальних робіт і ремонтів.