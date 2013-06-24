За координації Міністерства енергетики України ПАТ «Запоріжжяобленерго» отримало чергову партію допомоги – три силових трансформатори потужністю 40 МВА кожен та сім гідравлічних автопідйомників із 18-метровими вишками. Техніку закуплено за кошти Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Це обладнання дуже важливе для прифронтової Запорізької області, енергооб’єкти якої зазнають постійних ворожих атак. Ми дякуємо міжнародним партнерам за внески до Фонду, які дозволяють здійснювати закупівлі необхідного устаткування», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Після випробувань трансформатори буде встановлено на підстанціях, що зазнали руйнувань від рашистських обстрілів. А нові автопідйомники будуть використовуватися для ремонту електромереж.

Загалом тільки від початку 2024 року запорізькі енергетики отримали 25 одиниць спецтехніки, понад 2 тисячі тонн витратних і паливно-мастильних матеріалів та 74 одиниці енергообладнання, закуплені за кошти Фонду підтримки енергетики України.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. Наразі в ньому акумульовано понад 545 млн євро вже перерахованих та анонсованих внесків. Протягом останніх декількох тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду Німеччина, Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Ісландія, Естонія.