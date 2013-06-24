За координації Міненерго донецькі енергетики отримали три автопідйомники. Техніку було закуплено за грантові кошти Фонду підтримки енергетики України, створеного за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара Кадрі Сімсон. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підйомники будуть використовуватися для розчищення трас високовольтних ліній електропередачі, а також для встановлення електроопор, ремонту кабельних ліній, заходів із захисту та укріплення підстанцій.

«У прифронтовій Донеччині внаслідок ушкоджень і руйнувань після ворожих атак щодня знеструмлюються по декілька тисяч споживачів. Щоб відновлювати електропостачання в такому регіоні, вкрай необхідна достатня кількість спецтехніки. Дякуємо партнерам, які підтримують нас у цій роботі та допомагають, аби ми могли покращувати умови роботи для наших енергетиків», - зазначив Герман Галущенко.

Загалом Робочою групою з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі за кошти Фонду підтримки енергетики України для енергетичних компаній Донеччини підтримано закупівлю обладнання на загальну суму близько 7,5 млн євро.

Це автопідйомники, екскаватори, насоси, вимикачі, роз’єднувачі та інша необхідна техніка. Окрім цього, на Донеччину з початку повномасштабного вторгнення за координації Міненерго було передано понад 1,1 тисячі тонн енергетичного обладнання.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року. Оператором Фонду є Секретаріат Енергетичного Співтовариства. З початку повномасштабної збройної агресії росії проти України при Міненерго функціонує Робоча група з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі, яка опрацьовує запити компаній паливно-енергетичного комплексу про придбання необхідного енергетичного устаткування, спецтехніки, палива. Закупівлі обладнання здійснюються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) відповідно до міжнародних стандартів прозорості.