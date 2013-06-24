Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) допоможе реалізувати проекти із водозабезпечення прифронтових територій України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це йшлося під час ювілейного заходу Фонду, організованого на полях СОР29 у Шведському павільйоні. З вітальним словом у рамках зустрічі виступила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Проект E5P був ініційований Швецією ще у 2009 році. Його донорами також стали Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словацька Республіка, Швейцарія та США.

“Це партнерство зосереджене на енергоефективності та охороні довкілля — двох важливих питаннях, що є основою для виживання і процвітання нашої країни. Україна щиро вдячна за 250 мільйонів євро, об’єднаних у фонд E5P, особливо в ці складні воєнні часи”, - наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, Україна сьогодні потребує підтримки в розвитку муніципальної інфраструктури, зокрема в таких сферах, як:

- термомодернізація громадських будівель;

- оновлення систем центрального опалення;

- управління твердими відходами;

- очищення води та стічних вод;

- екологічно чистий громадський транспорт.

“Ці проекти не тільки покращують енергоефективність і стан довкілля, але й мають значний соціальний вплив на українців, що постійно перебувають під обстрілами та страждають від внутрішнього переміщення”, - наголосила Міністр.

Наприклад, серед вже реалізованих успішних кейсів E5P - водопостачання в Миколаєві.

“Хочу подякувати Європейському Союзу за впровадження ініціативи Східного партнерства. Ми високо цінуємо всі зусилля, спрямовані на допомогу Україні на шляху до тіснішої європейської інтеграції та вступу до ЄС. Окремо хочу висловити вдячність усім донорам E5P, а також партнерським інституціям: Європейському банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та Північній корпорації з фінансування захисту довкілля (Nefco) за відмінну співпрацю та реалізацію проектів. Ми також сподіваємося на початок діяльності Банку розвитку Ради Європи в Україні. Окрема подяка ЄБРР за управління фондом E5P”, - зазначила Світлана Гринчук.