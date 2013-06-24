З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Торгово-промислова палата України розпочала роботу у волонтерських програмах з міжнародною організацією UNICEF, яка захищає права та інтереси дітей по всьому світу. Це була допомога в організації транспортування та доставці медикаментів, обладнання, харчових продуктів дитячим медичним закладам, що знаходилися у східній Україні. Під час роботи, за словами Алли Шаповалової, яка очолює Комітет підприємців туристично-готельної індустрії ТПП України, ми бачили чимало дітей прифронтових областей та евакуйованих з окупованих територій, яким хотілося допомогти не лише медикаментами, а насамперед психологічною підтримкою для їх повернення до звичного життя.

Так виникла ідея створити благодійний фонд, щоб допомогти дітям, які постраждали від війни в Україні. Вже у серпні 2022 року під патронатом Президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова було створено благодійний фонд “Разом з Україною”. Головою Фонду стала Алла Шаповалова, яка також очолює Комітет туризму ТПП України. Головним завданням новоствореного Фонду стала допомога у реабілітації та підтримці дітей з прифронтових та окупованих територій.

«Ми звернулися з проханням допомогти у реалізації програм психологічної реабілітації дітей до наших міжнародних партнерів, з якими працювали до війни і знали їх добре ставлення до нашої країни - розповіла Алла Шаповалова. - Одним з перших відгукнувся генеральний директор, співвласник відомого Першого міжнародного Туристичного клубу inCruises Майкл Хатчисон, який співпрацює з нами з 2022 року. Його батько воював у В’єтнамі, тому матері довелось самій виховувати чотирьох дітей. Саме тому Майкл на власному прикладі знає, що таке війна”.

Майкл Хатчисон неодноразово відвідував Київ до війни з місією за спеціальними програмами аби надати можливість українцям вигідно подорожувати, отримувати позитивні емоції та змінювати життя на краще. А наприкінці 2023 року він не побоявся особисто приїхати в Україну аби на власні очі побачити як відбувається програма реабілітації та оздоровлення дітей у Закарпатті.

Завдяки фінансовій підтримці Майкла Хатчисона протягом 2024 року благодійний фонд ТПП України “Разом з Україною” зміг оздоровити у Закарпатті майже 250 дітей з Донецької, Житомирської та Херсонської областей. Їх ретельний відбір кожного разу відбувався у партнерстві з військово-цивільними адміністраціями цих областей, що пропонували на оздоровлення дітей, які втратили одного з батьків, житло, або знаходилися під наглядом опікунів і потребували особливої уваги та відповідної психологічної реабілітації.

Протягом двох тижнів програми реабілітації у рекреаційному закладі на Закарпатті відновити ментальне здоровʼя наших маленьких співгромадян виявилось не так уже й просто. Саме тому одним з головних завдань Фонду став пошук професійних психологів, які б змогли працювати з цією категорією дітей. У результаті прискіпливого відбору, Фонду вдалося знайти кваліфікованих дитячих фахівців , які щодня спілкуються з дітьми під час їхнього перебування в оздоровчому таборі. Також до участі у програмі реабілітації дітей було залучено креативних вихователів та аніматорів, які розробили спеціальну програму майстер класів, театральних постановок, спортивних та танцювальних розваг, спрямованих на відновлення відчуття безпеки і щасливого майбутнього життя в Україні, де кожна дитина важлива.

Під час двотижневого перебування у таборі на дітей очікують екскурсійні поїздки по Закарпаттю, щодня влаштовуються активні ігрові та пізнавальні програми, не забувають і про навчання - заняття з вивчення англійської мови користуються у дітей неодмінною популярністю. Організатори табору протягом зміни намагаються зробити усе, аби діти забули про страшну війну і усе те, що їм довелося пережити.

Співпраця Фонду ТПП України “Разом з Україною” з американським благодійником Майклом Хатчисоном продовжується і у 2025 році. Вже у січні цього року завдяки його фінансовій підтримці змогло оздоровитися та пройти психологічну реабілітацію на Закарпатті 40 дітей з прифронтових міст Донецької області.

Повернути дітям дитинство — саме це завдання вважає головним у своїй діяльності Фонд “Разом з Україною” і успішно його виконує, завдяки благодійній допомозі партнерів.

Відділ інформації Комітету туризму Торгово-промислової палати України