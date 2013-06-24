Патронат над дитиною — це професійна послуга. Патронатний вихователь забирає до себе на тимчасове виховання дітей, чиї сім’ї опинилися в складних життєвих обставинах і не можуть про них дбати. А помічник вихователя допомагає доглядати цих дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

30 травня Уряд підтримав запропоновані Міністерством соціальної політики зміни, спрямовані на розвиток патронату в Україні і підтримку вихователів та помічників.

Ось основні зміни:

Патронатний вихователь може працювати або як фізична особа, або як ФОП. ФОПам потрібно мати КВЕДи 97.00 та/або 88.91 та/або 85.59.

Збільшується оплата праці патронатного вихователя. З 1 липня патронатні вихователі отримуватимуть грошове забезпечення на рівні 3 мінімальних зарплат на місяць (3,5 — для ФОПів з урахуванням, що вони самостійно сплачують ЄСВ та єдиний податок).

Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини і влаштуванням наступної оплачуватиметься в розмірі однієї мінімальної зарплати.

За три місяці догляду дитини патронатному вихователю нараховуватимуться 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використати після вибуття дітей після трьох місяців перебування в патронатній родині. Дні можна накопичувати. Якщо дитина залишатиметься під патронатом понад три місяці, за кожен наступний тиждень нараховуватиметься один оплачуваний день відпустки.

Розширюється коло людей, які можуть бути помічниками вихователів. Помічником зможе бути людина не тільки з-поміж родичів, які мешкають разом з патронатним вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме шукати помічника для того, хто вирішив стати патронатним вихователем.

Робота помічника патронатного вихователя оплачуватиметься. Помічник може бути ФОПом (потрібні ті самі КВЕДи, що і для патронатного вихователя). Розмір оплати становитиме 1 мінімальну зарплату на місяць.

Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі і помічники: протягом одного місяця замість двох після отримання направлення.

До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Договір про патронат укладатиме орган опіки і піклування тієї громади, до якої влаштовують дитину.

Врегулювали строки перебування дитини під патронатом на час воєнного стану. Дитина зможе залишатися понад 6 місяців у таких випадках:

на період, коли суд розглядає справу про позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, але не довше ніж на місяць після того, як рішення суду набрало законної сили;

якщо дитину неможливо повернути до батьків чи законних представників, тому що вони перебувають в зоні активних бойових дій чи на окупованій території.

“Діти, які потрапляють у патронатні сім’ї, іноді навіть посеред ночі, — у стресі, налякані, потребують неймовірної кількості турботи. Надавати цю турботу і не вигоріти — це важка робота. Тому вона має визнаватися і належно забезпечуватись”, — говорить Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадаємо, нині в Україні втілюється проект із розвитку патронатного виховання в громадах. Його мета — плюс 250 нових патронатних родин за півтора року. Адже патронат — це один зі способів забезпечити кожній дитині зростання в родинному теплі, що б не сталося.