Американський автовиробник Ford Motor Company оголосив про вихід із російського ринку.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, заява пролунала після того, як компанія завершила угоду з продажу своїх 49% акцій у російському спільному підприємстві Sollers Ford за «номінальну» ціну, що не розголошується.

При цьому американська компанія зберігає можливість викупити їх знову протягом 5 років, «якщо зміниться ситуація у світі».

У Ford списали 122 мільйони доларів США, пов’язані з призупиненням операцій у росії на початку цього року, але не будуть проводити додаткових списань у зв’язку з заявою в середу про остаточний вихід із рф.

За оцінками аналітиків, у 2021 році Ford продав у росії близько 20 000 автомобілів. У березні компанія оголосила про призупинення діяльності в рф після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, німецький автовиробник Mercedes-Benz заявив, що йде з росії, та оголосив про продаж часток у місцевих дочірніх компаніях дилерському холдингу «Автодом».