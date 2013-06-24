Найближчими тижнями має завершитись конкурсний відбір і буде сформована наглядова Рада НАЕК «Енергоатому». Про це під час свого виступу на конференції «Корпоративна реформа – шлях до прозорого та ефективного управління держмайном» повідомив заступник Міністра економіки Олексій Соболев, передає пресцентр Урядовий портал.

«Зараз ми завершуємо процедури відбору кандидатів у наглядову раду однієї з найбільших державних компаній – «Енергоатому». Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств проводить співбесіди з відібраними кандидатами. Впродовж найближчих тижнів незалежна наглядова рада має бути створена», – розповів Олексій Соболев.

Від корпоратизації НАЕК «Енергоатому» і формування наглядової ради залежить реалізація багатьох великих стратегічних проєктів та залучення інвестицій.

Прозоре корпоративне управління найважливіших українських енергетичних компаній - одна з умов інтеграції України в Європу.

Нагадаємо, у січні 2024 року «Енергоатому» зареєстрували як акціонерне товариство. У лютому компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на понад 306 млрд грн.

Рішення про створення АТ «Енергоатому», 100% акцій якого належать державі, Кабінет Міністрів ухвалив 29 грудня 2023 року.