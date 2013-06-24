Міністерство у справах ветеранів уперше провело зустріч із представниками десяти країн-партнерів на стратегічному рівні. Зустріч було присвячено формуванню спільних інструментів у підтримці ветеранів і ветеранок.До неї долучилися Катаріна Матернова, Надзвичайний і Повноважний Посол Європейського Союзу в Україні, Мартін Оберг, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція, Ніколіна Нільсон, другий секретар Посольства Швеції; Оле Егберг Міккельсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія, Інга Станіте-Толочкенє, Надзвичайний і Повноважний Посол Литви, Алле Доргаут, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів, Гелене Санд Андресен, Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії, Шарлотта Сюрен, тимчасова повірена у справах Посольства Великої Британії, Шон Бойд, тимчасовий повірений у справах Посольства Канади, Себастьєн Сюрен, тимчасовий повірений у справах Посольства Франції, Максиміліан Раш, тимчасовий повірений у справах Посольства Німеччини.

Такий рівень міжнародної участі підтверджує: ветеранська політика пріоритетна не лише для України, а й для всього демократичного світу.

«Ми вдячні кожному партнеру, хто поруч із нами системно підтримує Україну не лише у відбитті агресії ворога, а й у створенні ветеранської політики. Така підтримка — це сигнал, що світ бачить і підтримує наші зусилля з реінтеграції ветеранів. Попереду — системна спільна робота, і переконана: разом ми зможемо більше», — наголосила міністр Наталія Калмикова.

Учасники зустрічі погодилися: підтримка ветеранів має бути не точковою, а стратегічною. Ідеться про реальні зміни — від реабілітації до розвитку економічних можливостей для ветеранів. Такі зустрічі стануть регулярними — задля послідовного, ефективного і прозорого партнерства, повідомили в Мінветеранів.