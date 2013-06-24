Відбулося перше засідання новоствореного Координаційного штабу щодо впровадження державної ветеранської політики у громадах. Участь у ньому взяли в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, усі заступники міністра, керівники профільних структурних підрозділів Мінветеранів, а в режимі онлайн — представники обласних військових адміністрацій і територіальних громад.

Олександр Порхун зазначив, що формування та реалізація нової державної ветеранської політики — один з головних пріоритетів Плану діяльності уряду на 2024 рік. І ефективність цієї роботи залежить не лише від Міністерства у справах ветеранів, а й безпосередньо від органів місцевого самоврядування та лідерів громад.

«Ми змінюємо підходи. Формування та реалізація ветеранської політики має відбуватися насамперед на місцях у громадах, зокрема, шляхом активної залученості місцевої влади та лідерів громад. Адже громади першими зустрічають наших ветеранів і ветеранок, які повертаються з війни. І тут вкрай важливе створення належної ветеранської інфраструктури від послуг до гідного вшанування пам’яті», — зазначив очільник Мінветеранів.

Він поінформував про пріоритетні можливості, які пропонує міністерство для ветеранської спільноти у громадах.

По-перше, забезпечення швидким, простим і якісним доступом до адміністративних послуг через створення єдиних ветеранських вікон у ЦНАПах. Їх налічується вже 992, проте вони мають бути в кожній українській громаді.

По-друге, при кожній ОВА слід створити самостійні структурні підрозділи з питань ветеранської політики. Це потужний інструмент, що підсилить реалізацію ветеранської політики в регіонах. Такі підрозділи утворено в 14 ОДА та 27 РДА. А в Житомирській та Чернігівській областях вони є і на обласному, й на районному рівнях. Також особливої уваги у громадах потребують питання психологічної реабілітації, навчання / перекваліфікації чи здобуття вищої освіти з подальшим працевлаштуванням, забезпечення житлом, створення / підтримка ветеранського підприємництва, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.