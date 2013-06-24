6 травня у Брюсселі відбувся Форум Україна — ЄС із питань оборонних індустрій. Захід, який вперше організував Європейський Союз, відкривали високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним. Форум проходив за підтримки Бельгії, яка головує в Раді ЄС, і Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи.

Форум було присвячено зміцненню оборонно-промислової співпраці між ЄС та Україною для надання стійкої військової підтримки Україні зокрема в довгостроковій перспективі та успішнішого закриття українських оборонно-промислових потреб. Захід зібрав понад 400 представників урядів, оборонних підприємств ЄС та України, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій, а також інституцій ЄС. Форум став майданчиком для обговорення не лише міжурядових домовленостей, а й конкретних шляхів співпраці між представниками бізнесу.

«Форум — ключовий крок до зміцнення співпраці між оборонними галузями України та ЄС. Це важливо не лише нині, а й для наших майбутніх потреб. Я переконаний, що форум зблизить наші оборонні індустрії, дасть нам змогу вчитися одне в одного й допоможе Україні захистити себе від російської агресії. Це може змінити правила гри в довгостроковій перспективі», — сказав Жозеп Боррель.

«Наші зобов’язання перед Україною і наші спільні амбіції мобілізувати європейську промисловість для надання необхідної допомоги тверді як ніколи. Європейська оборонна промисловість повинна перейти в режим воєнної економіки. Мета полягає в тому, щоб виробляти швидше, більше і разом, підтримувати Україну нині і в довгостроковій перспективі», — зазначив Тьєррі Бретон.

«Україна безмежно вдячна за всю допомогу, яку ЄС та його країни-члени надали та надають нині. Протягом останнього року ми також значно наростили наші власні виробничі спроможності і прагнемо розбудовувати їх у співпраці з нашими союзниками. Ми розглядаємо нашу оборонну промисловість як частину оборонно-промислової бази ЄС, що робить внесок у колективну безпеку держав-членів ЄС», — сказав Олександр Камишін.

Форум оборонних індустрій Україна — ЄС став першим конкретним кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS), оголошеної в березні 2024 року. Форум відкриває шлях до визначення конкретних ініціатив, домовленостей і флагманських проєктів співпраці між оборонними галузями України та ЄС, наприклад, шляхом створення спільних підприємств. Це сприятиме тіснішій співпраці між оборонними компаніями і поступовій інтеграції української оборонної промисловості в європейську оборонну технологічну і промислову базу зокрема з огляду на процес вступу України в ЄС.

У той час як росія продовжує вести жорстоку агресивну війну проти України, ЄС залишається непохитним у рішучості та стійкій підтримці України всіма можливими засобами для її перемоги — і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі. Форум засвідчує це зобов’язання.

ЄС і надалі заохочуватиме держави-члени до надання більшої та швидшої військової допомоги Україні та підтримки через Європейський фонд миру. Європейський Союз запропонував підтримати спільні закупівлі європейської оборонної промисловості (і Норвегії) та заохочує закупівлі через спільні підприємства між європейською та українською оборонними індустріями. Євросоюз працює з українською владою над створенням інноваційного офісу ЄС у Києві до кінця року.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій Україна — ЄС — третій багатосторонній захід із серії міжнародних заходів у галузі оборонної промисловості, які започаткував український уряд у Києві у вересні 2023 року, і перший з них, що організував ЄС, повідомляє Мінстратегпром.