Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук, Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко та голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко відкрили новий об’єкт зеленої енергетики у Чорнобилі — фотоелектричну станцію.

«Реалізувати проєкт вартістю понад 30 мільйонів гривень розпочали 2019 року і зупинили з початком повномасштабного вторгнення. Але восени 2024-го цей процес вийшов на фінішну пряму. Нині сонячна станція повністю готова до введення в експлуатацію та під’єднана до об’єднаної енергосистеми України. Це 2244 монокристалічні сонячні модулі на площі 13 тисяч квадратних метрів»,— повідомила Світлана Гринчук.

За її словами, поява станції — це успіх, який є продовженням амбітного плану з розвитку відновлюваної енергетики в зоні відчуження. А головне — зелена генерація в Чорнобилі — це змога перетворити територію минулої трагедії на осередок генерації чистої енергії та сталого розвитку.

«Особлива подяка за підтримку у втіленні цього проєкту уряду Іспанії. Іспанія має план до 2030 року перейти на 70% зеленої енергетики в економіці і підтримує нас на шляху до енергоефективності. Ця країна — ключовий фінансовий партнер у створенні нової сонячної станції. Будівництво відбулося за кошти, які надав уряд Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу. Це надважливе та дуже своєчасне вкладення у нашу зелену енергетику», — зазначила Світлана Гринчук.

Секретар РНБО України наголосив, що попри постійні масовані обстріли енергетичних об’єктів та інфраструктури, що тривають вже понад три роки, Україні вдалося зберегти не лише вітчизняну енергосистему, а й оперативно мінімізувати загрози ядерній та радіаційній безпеці.

Міністр подякувала своїй команді за забезпечення процесів фінансування та контролю за дотриманням екологічних стандартів, команді ДАЗВ та підприємств сфери його управління — за координаційну роботу і втілення в життя цього проєкту.

Світлана Гринчук ознайомилася з підсумками реалізації ще одного напряму нашої співпраці з партнерами — автоматизованою системою контролю за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень. Його реалізовано за підтримки Європейського Союзу для модернізації стаціонарних радіометрів контролю автомобільного транспорту і вантажів на КДП, які було знищено під час окупації Чорнобильської зони відчуження. Тепер наші технології перевірки вантажів ідуть у ногу з часом.

Міністр оглянула наслідки атаки рф на арку НБК. Тривають роботи з оцінки збитків, пошук ефективних рішень та планування відновлення функціоналу арки.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів