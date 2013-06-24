Франція передала Україні конструкції для відновлення трьох мостів у Чернігівській області.

Про це повідомляєСлужба автомобільних доріг у Чернігівській області, передає Укрінформ.

«Центр з подолання криз та надання підтримки (CDCS), який є французьким державним оператором гуманітарної діяльності, передав Україні три мости компанії "Matière", яка виготовила їх під необхідні Україні параметри. Подаровані мости допоможуть швидко забезпечити сталий рух транспорту на важливих гуманітарних транспортних артеріях у Чернігівській області. Поки що локації, де їх будуть встановлювати, тримаємо в таємниці», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що монтаж конструкцій будуть здійснювати українські дорожники під кураторством французьких фахівців та під контролем Служби автомобільних доріг у Чернігівській області.

Як повідомлялося, на Чернігівщиніросійські війська залишили після себе понад 8 тисяч зруйнованих чи пошкоджених будівель. Більш як 90% - це житло. У регіоні розбиті 33 мости та переходи, пошкоджено більше 1100 км автомобільних доріг.