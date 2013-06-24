Французька Республіка ще до повномасштабного вторгнення росії системно сприяла проєктам в Україні. З 2022 року рівень цієї підтримки значно зріс. Нині діє кілька напрямів французької допомоги: розбудова залізничної інфраструктури, співпраця в галузі авіаційного транспорту, відбудова Чернігівської області й зокрема Чернігівського драматичного театру. Про це під час зустрічі зі спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Підтримка Франції дуже важлива для боротьби нашої країни — від посилення Збройних сил до допомоги у відновленні. Наша мета — підготувати інфраструктуру для потреб наших громадян із прифронтових територій, мирних міст та для військових», — сказав Олексій Кулеба.

Міністр зазначив, що в межах грантової угоди із Французькою Республікою подача і підбір проєктів відновлення здійснюється через екосистему DREAM. Очікують, що через Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних галузей економіки України буде отримано 200 мільйонів євро.

П’єр Ельброн наголосив, що всі спільні проєкти рухаються динамічно та постійно розвиваються. Франція у двосторонній співпраці фокусується на підтримці українських регіонів та розвитку місцевого самоврядування, а також конкретних проєктів критичної інфраструктури, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.