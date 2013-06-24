Франція та Естонія скликають у понеділок, 24 лютого, екстрену зустріч міністрів оборони європейських країн, щоб обговорити посилення підтримки України.

Про це повідомляє із посиланням на джерела, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників видання, у зустрічі у форматі відеоконференції візьмуть участь 12 міністрів із європейських країн, включаючи Велику Британію, Німеччину, Італію, Польщу, а також представники Європейського Союзу та НАТО.

Франція та Естонія скликають у понеділок, 24 лютого, екстрену зустріч міністрів оборони європейських країн, щоб обговорити посилення підтримки України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає Укрінформ.

За словами співрозмовників видання, у зустрічі у форматі відеоконференції візьмуть участь 12 міністрів із європейських країн, включаючи Велику Британію, Німеччину, Італію, Польщу, а також представники Європейського Союзу та НАТО.