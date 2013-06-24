Двосторонню співпрацю та реалізацію спільних проєктів з відновлення обговорили на зустрічі в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, уповноважений міністр із питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клеман Бон і спеціальний уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Масштаб проблем і викликів, з якими Україна зіткнулася після російського вторгнення, безпрецедентний. Вдячні уряду, Президентові та народові Франції за допомогу, яку вони надають нашій державі в усіх напрямах», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що двосторонній Форум зі стійкості та реконструкції України, який відбувся торік у грудні за участі Президента Еммануеля Макрона, став потужним сигналом для французьких компаній розпочинати інвестиційні проєкти та долучатися до відбудови України.

Денис Шмигаль подякував за призначення спеціального уповноваженого Президента Франції з питань допомоги та відновлення України: «Сподіваюся, що призначення спецпредставника стане каталізатором нашої взаємодії в питаннях відновлення України з огляду на значний пакет фінансової допомоги, передбачений Францією для її реалізації».

Прем’єр-міністр України наголосив на важливості реалізації цього року проєктів швидкого відновлення. За оцінкою Світового банку, на ці потреби нашій державі цьогоріч необхідно 14,1 мільярда доларів. Денис Шмигаль подякував за допомогу, надану для відбудови Чернігівської області, й закликав Францію та французький бізнес долучатися до проєктів швидкого відновлення.

Уповноважений міністр із питань транспорту Клеман Бон зауважив, що пріоритети у відновленні, окреслені урядом України, — у фокусі уваги Франції. Франція має конкретні проєкти у галузі логістики і транспорту. А також, за його словами, є французькі компанії, зацікавлені в посиленні свого представництва в Україні.