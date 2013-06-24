Влада Франції оголосила про намір націоналізувати свій енергетичний гігант, компанію Électricité de France (EDF), яка забезпечує електрикою й теплом значну частину країни та змушена зазнавати мільярдних збитків на тлі припинення поставок енергоносіїв із росії.

Про це повідомляє в середу The Wall Street Journal, посилаючись на заяви французької влади, передає Укрінформ.

«Уряд Франціїзаявив, що планує націоналізувати енергопостачальну компанію EDF SA, наголосивши, що цей крок необхідний для управління переходом від викопного палива в часи енергетичної кризи в Європі», - зазначається у повідомленні.

Енергетична компанія, більша частина якої (84%) й так контролюється державою, зараз зазнає мільярдних збитків після того, як президент Еммануель Макрон запровадив обмеження на вартість електроенергії. Це змусило EDF закуповувати поставки енергоносіїв за вищими ринковими цінами без перекладання витрат на споживачів.

Після припинення постачання російського природного газу до Європи ціни на електроенергію і газ різко зросли, що лише збільшило витрати для енергетичного гіганта EDF, зазначає видання.

Крім того, повідомляється, що EDF також перебуває «в центрі амбітних планів» президента Макрона щодо розвитку ядерного флоту Франції.

Як повідомлялось, електроенергетична компанія Франції EDF є одним із найбільших виробників електроенергії у світі. Вона управляє широким портфелем генеруючих потужностей, який сягає понад 120 гігават у Європі, Південній Америці, Північній Америці, Азії, Близькому Сході та Африці.