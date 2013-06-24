Збільшення експортних можливостей України, розблокування морських портів і відновлення нашої країни обговорили під час телефонної розмови Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Денис Шмигаль подякував Франції за підтримку рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз, а також за фінансову й військову допомогу.

Глава українського уряду наголосив на необхідності притягнути росію та всіх винних до відповідальності за скоєні злочини. Він підкреслив, що росія цілеспрямовано спричиняє кризи в Європі та світі. Зокрема, через блокування українських портів агресор провокує харчову кризу, яка зачепить багато країн.

«Швидка перебудова інфраструктури нашого західного кордону з ЄС дала змогу істотно наростити експорт урожаю. Однак це все ще в десятки разів менше від спроможності наших морських портів», — зауважив Денис Шмигаль.

За його словами, Україна веде переговори з ООН про організацію безпечних коридорів для вивезення врожаю морськими шляхами. Прем’єр наголосив, що такі коридори мають відкрити лише під егідою ООН, СОТ або іншого альянсу, який матиме довіру та гарантуватиме безпеку українським портовим містам.

Прем’єр-міністри обговорили розмінування території та майбутню повоєнну відбудову нашої країни. Денис Шмигаль повідомив, що наступного тижня в Лугано відбудеться конференція з питань відновлення України.

«Ключовим елементом конференції стане представлення проєкту Плану відновлення, попередньо підготовленого урядом України із залученням міжнародних експертів та фахівців з Єврокомісії», — сказав він.

Прем’єр-міністр Франції підтвердила, що її країна візьме участь у повоєнній відбудові. Елізабет Борн зазначила, що Франція вивчає можливість відправлення спеціалізованого обладнання для розмінування українських територій.