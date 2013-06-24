Федерація баскетболу Франції (ФБФ) заборонила гравцям своїх національних команд виступати у чемпіонатах росії та білорусі до завершення війни в Україні.

Як повідомляє пресслужба ФБФ, баскетболісти, які вже підписали контракти з російськими чи білоруськими командами, не викликатимуться у національні збірні Франції (чоловічі та жіночі), передає Укрінформ.

Усі гравці та члени національних команд Франції, які викликані до збірної, мають підписати заяву, згідно з якою вони не співпрацюватимуть із російським чи білоруським колективами під час війни в Україні.

Якщо ці правила не будуть дотримані, гравці або персонал не будуть допущені до національних команд.

Зазначимо, що Том Ертель, який підписав контракт із російським «Зенітом», виключений із розширеної заявки збірної Франції на Євробаскет-2024.