Приємна звістка надійшла на Сумщину з Університету Монпельє III імені Поля Валері у Франції. За підсумками IХ теоретико-методологічного семінару «Архетипіка і публічне управління: європейський простір у вимірах уявного, реального та ідеального» наукова робота доцента кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка Віталія Омельяненка ввійшла до трійки найкращих Міжнародного конкурсу молодих учених, що проходив у межах недавнього семінару. Її відзначено премією.
Дослідження представника СумДПУ присвячене компаративному аналізу соціокультурних аспектів упровадження інновацій у сфері публічного управління. Запропоновані для участі в конкурсі роботи оцінювали вчені зі США, Франції, Польщі та України. Нагороду сумському науковцеві вручив професор Університету Париж V — Сорбонна головний редактор міжнародного журналу Socie’te’s Мішель Маффесолі.
Семінар та конкурс проходять задля об’єднання міждисциплінарних зусиль науковців, які працюють у різних галузях соціального та гуманітарного знання, дослідження впливу архетипів на систему публічного управління.