Уряд ухвалив постанову, яка передбачає передачу частини функцій з імунопрофілактики до Центрів контролю профілактики хвороб (ЦКПХ). Це – потужне посилення системи управління в сфері імунопрофілактики населення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, йдеться про функцію з доставки, зберігання, розподілу та дотримання умов холодового ланцюга під час транспортування, зберігання та використання вакцин. Відтак, МОЗ забезпечило розширення функціоналу Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ, що дозволить наблизити послуги з імунізації для кожного українця незалежно від економічного, соціального статусу та місцезнаходження та забезпечити безперебійну наявність вакцин на рівні пунктів щеплень.

Підготовка та узгодження такого рішення, яке відповідає світовим та європейським стандартам у сфері протидії інфекційним захворюванням, тривала майже 2 роки. Йдеться про закупівлю та доставку автомобілів, холодильного обладнання, рефрижераторів, холодових кімнат, комплексних програм навчання фахівців і створення відповідних підрозділів на рівні ЦКПХ, які будуть виконувати вказану функцію.

«Зі свого боку, МОЗ із міжнародними партнерами забезпечили Центри контролю та профілактики хвороб в кожній області усім необхідним обладнанням для зберігання та перевезення вакцин, щоб вони мали можливість повноцінно забезпечити усі логістичні процеси з дотриманням вимог холодового ланцюга», – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Уряд уповноважив та поклав відповідальність за процеси імунопрофілактики на головних державних санітарних лікарів – керівників ЦКПХ. Наразі за підтримки МОЗ та міжнародних партнерів ЦКПХ забезпечені усім необхідним для зберігання та транспортування вакцин.

Зокрема, в межах співпраці з міжнародними партнерами UNICEF та ВООЗ, у партнерстві з ЄС, ЦКПХ по країні оснащено 26 холодових кімнат (на загальну суму 924 тисяч доларів) та передано 36 автомобілів (30 мінібусів і 6 вантажних автомобілів на загальну суму 2,36 млн доларів).

У межах спільного проекту МОЗ та Світового Банку, заклади охорони здоров'я та ЦКПХ отримали спеціалізоване холодильне обладнання (2068 од. – холодильники з льодовим захистом; 1034 од. – морозильні камери з акумулятором холоду; 2066 од. – мережеві комбіновані холодильники; 4134 од. – пристрої контролю температури (логери) на загальну суму 11,2 млн доларів США). Передбачено також впровадження цифрового онлайн-інструменту для мапування усіх точок вакцинації та холодового обладнання та навчання персоналу закладів для ефективного використання нових можливостей «холодового ланцюга».

Крім того, усі співробітники відділів імунізації ЦКПХ забезпечені комп’ютерним обладнанням для виконання своїх функцій, зокрема збору даних, моніторингу запасів вакцин та охоплення щепленнями. Для проведення виїзних сесій вакцинації у віддалених сільських районах, контролю за імунізацією та епідеміологічним наглядом і розслідування спалахів ВООЗ, у партнерстві з ЄС, було закуплено і поставлено ЦКПХ автобуси та автівки.

Для ЦКПХ вже проведено навчання з управління процесом імунізації на всіх етапах від планування щеплень, логістики вакцин до їхнього використання.

ЦКПХ повинні стати лідерами у забезпеченні формування регіональних політик у сфері охорони здоров’я, зокрема, щодо імунопрофілактики, у здійсненні координації та реалізації оперативних функцій в системі громадського здоров’я.