У Нью-Делі пройшов саміт Групи двадцяти, що завершився підписанням пом’якшеного варіанта декларації, в якому не засуджено дії москви проти України, але згадано про «людські страждання, спричинені конфліктом». У декларації зазначено, що всі країни повинні «утримуватися від дій проти територіальної цілісності та суверенітету чи політичної незалежності будь-якої держави».

президента рф і лідера КНР на саміті в Індії не було. кремлівський режим у Нью-Делі представляв міністр закордонних справ рф сергій лавров, який, як пишуть ЗМІ, і доклав великих зусиль, щоб текст декларації враховував російські інтереси. Індійська влада не запросила до участі в саміті Україну, хоч торік у листопаді Президент Володимир Зеленський звертався до лідерів країн G20 на саміті на Балі онлайн і презентував їм бачення справедливого миру.

У підсумковому документі саміту в Нью-Делі не міститься прямого засудження вторгнення росії в Україну, як це було в декларації G20 на саміті на Балі. За інформацією Reuters, зміни, внесені в текст перед підписанням, були єдиним способом заручитися підтримкою деяких більш прихильних до москви країн, що входять до складу G20.

Проте в декларації є інші формулювання, які Захід може назвати перемогами. У ній згадано про зобов’язання країн дотримуватися Статуту ООН, який передбачає, що жодна країна не може загрожувати силою територіальній цілісності та суверенітету іншої. А також міститься заклик до «повної, своєчасної та ефективної реалізації» Чорноморської зернової ініціативи, яка припинила функціонувати після того, як росія оголосила про односторонній вихід із цієї домовленості.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив: «Слова, що ви побачили в декларації, жорсткі. Вони підкреслюють вплив війни на ціни та продовольчу безпеку і закликають росію знову взяти участь у Чорноморській зерновій ініціативі», — сказав він.

Тим часом в Україні декларація викликала розчарування. Речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначив, що участь української сторони дала б змогу учасникам краще зрозуміти ситуацію. У дописі у Fаcebook дипломат зазначив, що реаліям війни більше відповідали б такі формулювання декларації: не «всі країни» повинні діяти відповідно до принципів ООН, а конкретно росія; не «війна в Україні», а «війна проти України»; не просто «неприпустимі у війні погрози ядерною зброєю», а «у війні проти України неприпустимі погрози росії ядерною зброєю». Учасники саміту мали засудити агресію рф проти України та закликати росію негайно її припинити.