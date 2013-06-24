Міністри закордонних справ країн Групи семи під час зустрічі в японському місті Каруїдзава домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти рф й ефективніше протистояти постачанню зброї росії третіми країнами. У заяві, що опублікувало МЗС Японії, яка головує в G7, наголошено на намірі й надалі рішуче підтримувати Київ і санкційний тиск на москву. Глави зовнішньополітичних відомств G7 закликали рф «негайно і без жодних умов» вивести війська і військову техніку з України. Вони назвали неприйнятною ядерну риторику президента рф володимира путіна, який заявив про намір розгорнути тактичну ядерну зброю в білорусі.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі наголосив, що G7 і країни-партнери мають продемонструвати єдність у спільних зусиллях для допомоги Україні. За його словами, світ нині перебуває «в історичному поворотному моменті». Країни Групи семи хочуть налагодити співпрацю із країнами так званого глобального Півдня, які не підтримують міжнародну санкційну політику щодо рф, зазначив він.

Учасники зустрічі застерегли від будь-яких спроб насильницької зміни міжнародного порядку.

«Ми відкидатимемо будь-які односторонні спроби нав’язати за допомогою сили статус-кво», — заявив Йосімаса Хаясі. Він додав, що Група семи демонструє тверду рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві права. У заяві підтверджено жорстку позицію G7 щодо посилення загроз від Китаю і Північної Кореї.

На полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 відбувся форум з ядерної енергетики. У межах цього заходу США, Велика Британія, Франція, Канада і Японія оголосили про створення альянсу, який має на меті витіснити росію зі світового ринку ядерного палива. Про це йдеться в заяві британського уряду, повідомляє Укрінформ.

Як зазначено, п’ять країн використовуватимуть відповідні ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики кожної країни, щоб підірвати контроль росії над ланцюжками постачання ядерного палива. Наголошено, що ця угода підтримуватиме стабільне постачання палива для потреб сьогодення, а також гарантуватиме безпечне та надійне розроблення і розгортання палива для передових реакторів завтрашнього дня.

«Цю угоду буде використано як основу, щоб повністю витіснити путіна з ринку ядерного палива. І зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще одне джерело фінансування варварського нападу на Україну та фактично залишити росію осторонь», — йдеться в заяві.

Глава британського енергетичного відомства Грант Шаппс, виступаючи на зустрічі міністрів енергетики країн G7, сказав, що дешевші та безпечніші поновлювані джерела енергії стануть ключовою частиною енергетичної незалежності Британії.

«Об’єднання зусиль з іншими країнами має показати путіну, що росії більше не раді, а також зміцнити глобальну енергетичну безпеку завдяки надійному міжнародному постачанню ядерного палива з надійних джерел», — заявив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час двосторонніх зустрічей із французькою та німецькою колегами, які відбулися на полях зустрічі G7, порушував питання війни в Україні, повідомляє Держдеп. Глава МЗС Франції Катрін Колонна і головний американський дипломат обговорили спільну стурбованість щодо Китаю та стабільності в Тихоокеанському регіоні, а також висловили готовність і надалі підтримувати України у протистоянні російській агресії. На зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок Ентоні Блінкен подякував за внесок Берліна в підтримку України.

Агентство Reuters повідомило, що країни G7 домовилися зберегти ліміт ціни на російську нафту, яку постачають морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель, попри зростання світових цін і заклики деяких країн знизити ціну, щоб обмежити доходи москви. За словами джерела, яке цитує агентство, країни-члени G7 і Австралія ухвалили рішення зберегти верхню межу протягом останніх кількох тижнів після перегляду ціни 60 доларів, встановленої у грудні. Представники коаліції дійшли висновку, що верхня межа ціни працює на обмеження російських доходів зі збереженням стабільності енергетичного ринку, але заявили, що координуватимуть свої дії для забезпечення ефективного моніторингу та виконання.