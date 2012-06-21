Туризм став тією галуззю, яка зазнала чи не найбільших втрат через обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом. Мільярдні збитки в туристичній галузі згубно вплинули на бюджети країни-членів ЄС. Та декілька європейських країн, які планують почати вихід з карантину у травні, обіцяють незабаром відкрити готелі й туристичні пам’ятки. Проте міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав європейські країни не поспішати відкривати туристичні маршрути, адже це несе ризики виникнення нового спалаху коронавірусу. «Змагання, хто першим запросить до себе туристів, призведе до неприйнятних ризиків», — заявив дипломат газеті Bild.
Як писав «Урядовий кур’єр», минулого тижня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен висловила сподівання, що європейці знайдуть «розумні рішення», які дадуть їм змогу мати літні відпустки, попри обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу. Гайко Маас припускає, що для цього європейським країнам доведеться погодитися на спільні критерії свободи пересування «якомога швидше, але з якнайбільшою відповідальністю». «Ми не маємо права зруйнувати хисткі успіхи боротьби з хворобою», — вважає головний німецький дипломат. Він також обурився тим, що австрійський гірськолижний курорт Ішгаль, який у березні став розсадником коронавірусу, вже знову відкрився після карантину.
Водночас депутат Бундестагу, колишній міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле, заявив, що «все не має бути підпорядковано принципу захисту життя». «Ми не маємо покладатися на рішення винятково вірусологів, а маємо також зважувати величезні економічні, соціальні, психологічні та інші наслідки», — вважає він.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»