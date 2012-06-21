Програма «теплих» кредитів, що передбачає співфінансування державою енергомодернізації житла в Україні, довела свою ефективність. Оскільки вона дає змогу заощаджувати 10—25% енергоресурсів споживачів, її буде продовжено й наступного року. Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук запевнив на брифінгу, що фінансування програми 2020 року залишиться таким самим, як і цьогоріч, тобто 400 мільйонів гривень.
Оцінку її ефективності проводять третій рік, повідомляє УНІАН. В ОСББ впродовж 2014—2019 рр. щорічна економія газу становить 330 мільйонів кубометрів. Зросла не лише популярність програми, а й середній обсяг «теплого» кредиту для ОСББ — майже вчетверо. З 2015 року він зріс із 85 до 335 тисяч гривень у 2019-му.
Загалом програма засвідчила результативність, а практичні результати з точки зору економії коштів одного домогосподарства сприятливо впливають і на довкілля, вважають у німецькому Фонді ім. Фрідріха Еберта, який цього року долучився до оцінювання ефективності програми.