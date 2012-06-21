Як свідчить практика, любителі легкої наживи в нас не переводяться. Навпаки, здається, їх стає більше. Причому цуплять не тільки те, що погано лежить, а й те, що гарно сховане. До того ж крадії стали мобільними, літають на швидкісних автівках, сподіваючись, що їх ніхто не наздожене. Наздогнали чигиринські правоохоронці. Хоч зловмисники й намагалися втекти.
З’ясувалося, непрохані гастролери завітали сюди з іншої області. Спершу їздили селами району та «чистили» місцеві магазини. Брали цінні речі, кошти та продукти харчування. Потім апетити розгорілися, потягло на солоденьке. Вирішили поживитися в кондитерському відділі одного з чигиринських магазинів. Спрацювала сигналізація пульту охорони. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та працівники управління охорони поліції. Не встигли крадії завести мотор свого авто, як були затримані. Двох чоловіків середнього віку, як з’ясувалося, вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Покарання за вчинення подібних правопорушень передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Ще одних «гастролерів», цього разу з Одеси, працівники групи швидкого реагування Уманського відділення поліції зупинили на 210 кілометрі автодороги сполучення Київ — Одеса. До правоохоронців Уманського відділення поліції звернулися колеги з Гайсинського відділу поліції Вінницької області та повідомили, що в напрямку Умані на легковому автомобілі з литовською реєстрацією рухаються троє чоловіків, які вчинили пограбування. Зловмисники зірвали золотий ланцюжок із місцевої жительки. Потерпіла запам’ятала автівку, на якій вони втекли, та частину номерного знака. Грабіжниками виявилися троє жителів міста біля моря, які вчиняли пограбування на території Черкаської та Вінницької областей. Одному з гастролерів 22 роки, двом іншим по 30. Чоловіки зізналися у вчиненому, крім того було встановлено, що вони причетні ще до одного пограбування, яке скоїли на заправній станції в Уманському районі.
Відкрито ряд кримінальних проваджень за ознаками першої та другої частин статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.