Питання функціонування газотранспортної системи та газового балансу обговорили в середу на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. У заході взяли участь міністр енергетики Герман Галущенко, гендиректор «Оператор ГТС України» Дмитро Липпа, гендиректор Укртрансгазу Роман Малютін та представники Нафтогазу й Укртрансгазу.

Одна з головних тем — припинення транспортування газотранспортною системою України російського природного газу із 7:001 січня. Міністр енергетики наголосив, що Україна вчасно й у встановленому порядку поінформувала міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісію, про завершення угоди щодо транзиту газу з росії. За його словами, європейські країни підготувалися до цього рішення.

Гендиректор ОГТСУ поінформував, що компанія заздалегідь підготувала інфраструктуру до роботи без російського газу та для забезпечення надійного постачання українським споживачам.

«Обговорили також енергетичний баланс, стан наповнення газосховищ і питання безпеки. Тут без деталей. Роздано всі оперативні доручення. Відповідальних визначено», — зауважив Денис Шмигаль.

Передусім глава уряду доручив забезпечити безперебійне газопостачання до побутових споживачів, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.